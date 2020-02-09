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Страх резкой девальвации: эксперт оценил сценарий обрушения гривны

9 февраля 2020, 05:45

В Украине модель банковского рынка убивает возможности для инвестирования, уверен Анатолий Амелин.

деньги, гривна, миллионер
В Украине модель банковского рынка убивает возможности для инвестирования

На сегодняшний день украинским банкам гораздо выгоднее финансировать государство путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, недели кредитовать реальный сектор экономики, заявил финансист, соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Это часть политики Национального банка по регулированию банковской деятельности", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он обратил внимание на то, что Нацбанк даже внутри себя имеет конфликт интересов: "Многие страны разделяют монетарное регулирование и надзор за участниками рынка. Нам необходимо трансформировать финансовый сектор, в том числе, банковский сектор".

Эксперт убежден в том, что существующая в Украине модель банковского рынка убивает возможности для инвестирования.

Читайте такжеЗловещая схема: экс-министр предупредил о новом падении гривны"Нету взаимодействия между всеми регуляторами финансового сектора. У нас нет ответа на вопрос, как мы будем привлекать инвестиции и это самая большая проблема", - отметил экономист.

При этом он согласился, что в свое время Нацбанку удалось справиться с кризисом, банкопадом, навести порядок, а также стабилизировать национальную валюту и инфляцию: "Но при этом нужны следующие шаги по стимулированию развития украинской экономики".

По его словам, политика привлечения средств при размещении ОВГЗ по аномально высоким ставкам привела к притоку нерезидентов.

"Нацбанк занимал пассивную позицию по выкупу валюты с рынка, что привело к укреплению национальной валюты, ослаблению доллара. Последствия – очевидны: падение выручки экспортеров их прибыли, поступлений в бюджет. В итоге в проигрыше граждане Украины", - пояснил собеседник.

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Отвечая на вопрос о "качелях" на валютном рынке, Амелин подчеркнул: "Это страх предыдущих историй. Сколько раз у нас была резкая девальвация, ни на чем не основанная. Я могу сказать, что нынешняя команда Национального банка одна из самых грамотных за всю историю Украины".

Вместе с тем он однозначно ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать обрушения курса гривны.

"Не рухнет", - отметил эксперт.

Однако он напомнил, что Украина является частью мировой глобальной экономической системы и на нее могут воздействовать ее колебания, причем самые неожиданные.

Читайте также"Катастрофический сценарий": эксперт рассказал, когда рухнет гривна"Если у нас, например, из Китая коронавирус приведет к ослаблению китайской экономики и как следствие мировой экономики, то кризис догонит Украину. Может ли на это влиять Нацбанк, наверно нет. Ему придется следовать рыночным процессам и сдерживать темпы девальвации. Тут больше вопрос к Кабмину, есть ли у них план, на случай начала мирового кризиса. Отвечу – нету. Доверие к национальной валюте потихоньку растет, но с ростом экономики, развитием проектов и созданием рабочих мест рост доверия (к гривне, - ред.) будет выше. Но это вопрос комплексного взаимодействия", - добавил экономист.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко назвал главную причину девальвации.

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