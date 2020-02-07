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Обвал гривны: эксперт назвал главную причину девальвации

7 февраля 2020, 04:30

Тенденция ослабления гривны наблюдается ежегодно, подчеркнул Александр Охрименко.

гривна
Эксперт назвал главную причину девальвации гривны / podrobnosti.ua

Переводы в Украину от работающих за рубежом заробитчан достигли 20 миллиардов долларов, заявил эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко.

"У нас часть валюты поступает в виде как оплата за работу, а часть валюты как частные валютные переводы", - рассказал он в комментарии на телеканале 112 Украина.

Он также подчеркнул, что часть украинских заробитчан трудится за пределами Украины не совсем легально.

"Поэтому официально это считается валюта от частных лиц, так что здесь получается еще больше", - пояснил экономический эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что сумма переводов заробитчан в Украину в 20 миллиардов долларов составляет 10% от валового внутреннего продукта.

Читайте такжеДоллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке"Это хороший показатель. Если сравнить, к примеру, деньги гастарбайтеров и прямые иностранные инвестиции за 2019 год в Украину, гастарбайтеры перевели в 10 раз больше", - говорит экономист.

В то же время он особо подчеркнул, что благодаря валюте от гастарбайтеров растет валовый внутренний продукт Украины.

"Это валюта не просто так, она тратится в Украине... это рост экономики Украины", - отметил он.

Вместе с тем он сообщил, что число украинских заробитчан, как в Польше, так и в России уменьшилось. По официальной статистике их количество сократилось на 15%.

"Если раньше в Польше много украинцев работали на неквалифицированной работе, то сейчас все больше и больше украинцев работают на квалифицированной работе, то есть – где больше платят. То есть украинцев меньше работает в Польше, а валюты перечисляют больше. В дальнейшем, скорее всего, количество украинцев, работающих за границей будет уменьшаться, а работающие там будут больше зарабатывать и больше перечислять денег домой", - рассказал он.

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Собеседник отметил, что большинство украинце в Польше работают официально, поэтому со временем они будут иметь право претендовать на польскую пенсию.

"Украине давно пора заключить со странами, где много наших заробитчан, договоры про трудовую миграцию, где урегулировать вопросы налогов, пенсий и социальных выплат. Это задача МИД, но там этим не занимаются", - указал он.

Охрименко также напомнил о том, что в 2019 году наблюдалась ревальвация гривны, чему не в последнюю очередь способствовала покупка нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа.

Читайте также"Кошмар и ужас": эксперт оценил сценарий с 20 гривнами за доллар"Нерезиденты перечисляют валюту в Украину, конвертируют и покупают ОВГЗ за гривну. В результате за счет конвертации валюты мы видим не девальвацию, а ревальвацию гривны. Это - факт", - сказал он.

Комментируя ситуацию на валютном рынке и тенденцию ослабления гривны эксперт напомнил, что такая ситуация наблюдается практически ежегодно.

"В начале года большая часть нашего бизнеса бездельничает: экспортеры, импортеры, банки... В то же время Минфину надо платить проценты по внешним долгам. В результате Минфин выходит на рынок и покупает валюту, в то время как экспортеры берут паузу... нормальной работы в январе нет. Действительно, происходит девальвация. Валюта Минфину нужна, а экспортеры еще гуляют", - пояснил экономист.

Он подчеркнул, что такая ситуация меняется после января, когда начинается деловая активность.

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Напомним, ранее народный депутат рассказал о катастрофическом сценарии обрушения гривны.

Доллар девальвация курс гривны доллар гривна Александр Охрименко
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