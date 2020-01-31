"Катастрофический сценарий": эксперт рассказал, когда рухнет гривна

В Украине ожидается процесс девальвации гривны

В феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Что будет с марта-апреля сказать сложно", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт считает, что на дальнейшую судьбу гривны, не в последнюю очередь, будут оказывать воздействие глобальные экономические тренды.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует он.

Как отметил экономист, вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

Читайте такжеДоллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке

"К концу этого года, к весне (2021-го года, - ред.), у нас явно курс гривны будет ниже. Насколько ниже – будем посмотреть. Я пока не вижу причин для катастрофических падений, но в теории это возможно", - добавил Гаврилечко.

Напомним, ранее экономист Игорь Бураковский рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов.