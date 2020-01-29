  1. Главная
  3. Деньги

Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев

29 января 2020, 04:52

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару, считает Александр Охрименко.

гривня
Гривна недооценена по отношению к доллару, считает экономист / УНИАН

Укрепление гривны является исключительно позитивным моментом для украинцев, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару.

"На сегодня все расчеты показывают, что справедливый курс – 10 гривен (за доллар, - ред.). То, что больше – это вас грабят", - отметил он в комментарии на канале 112 Украина.

"Поэтому, когда говорят, что экспортеры не получат… Люди добрые, так они же и так хорошо получали, поэтому пускай немного поделятся своими сверхприбылями", - добавил Охрименко.

Читайте такжеДоллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке

Напомним, ранее экономист Игорь Бураковский рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов.

гривна курс гривны доллар гривна Александр Охрименко
Сейчас вы просматриваете новость «Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:23
Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать
04:52
Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев
04:15
Политолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее Суркова Видео
03:44
Настоящий враг Украины: в Миротворец добавили жгучую российскую порнозвезду - фото Фото
03:01
Коронавирус в Китае серьезно ударит по производству Apple
02:10
"Троянский конь": политолог предупредил о коварстве нового кремлевского куратора "ЛДНР"
01:36
Нашла выход: чемпионку мира благодаря сексу оправдали за допинг
01:05
Горячие фото сотрудницы комитета Госдумы РФ взбудоражили сеть Фото
00:55
Ученые перечислили полезные свойства какао
00:38
Угроза цунами: у берегов Кубы и Ямайки зафиксировано мощное землетрясение
00:19
29 января – какой сегодня праздник: что делать в Петров день, приметы
28 января, вторник
23:59
Кремль назначил нового куратора в аннексированном Крыму
23:57
Смерть Коби Брайанта: найдены тела всех погибших
23:40
Ельченко раскритиковал действия оккупантов в Крыму и призвал США расширить санкции
23:37
Барселона не смогла подписать воспитанника Реала
23:35
Экс-депутат Черновол перелезла через забор ГБР и устроила дебош Видео
23:30
Пламенные чувства: мужчина в магазине облил бензином и поджег экс-жену - видео 18+ Видео
23:20
Форсаж 9: дата выхода и трейлер Видео
23:11
Накормили обещаниями: Гончарук похвастался визитками инвесторов, а не контрактами
23:09
Еврокомиссар припугнул Украину отсутствием инвесторов из-за коррупции Видео
23:08
Экс-игрок Шахтера продлил контракт с европейским грандом
23:00
Наконец-то дождались: выяснилось, за что в ПАСЕ похвалили Украину
22:38
ВАКС посадил за решетку соратника Януковича - в чем обвиняют
22:36
Карпаты могут получить нового сенсационного руководителя Видео
22:30
Одруження наосліп 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 28-01-2020 Видео
22:25
"Я - это не я, Володя - не Володя": дуэт Кролики пожаловался на фейк с их гастролями в Крыму
22:05
Посидели с огоньком: мужчина в запое поджег пенис своему собутыльнику
22:01
Новые санкции ЕС против России: реакция МИД Украины
21:48
Джентльмен удачи: Емельяненко прокомментировал свой пьяный дебош
21:40
На Дунае сел на мель украинский корабль и перегородил проезд
21:27
Жуткий коронавирус: мэр Уханя раскритиковал закрытие города и собрался в отставку Видео
21:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
20:58
ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Польше - что будут мониторить
20:48
Вице-спикером ПАСЕ избран представитель России
20:45
ATP отменила "Челленджеры" в Китае из-за коронавируса
20:45
Вирус в Китае: Украина пойдет на радикальные меры, названа дата Видео
20:29
Усика будет ждать тяжелая ночь с Чисорой - Уайт
20:24
Сенсационное открытие: разработана вакцина от смертельного коронавируса
20:19
WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
20:17
Крушение самолета в Казахстане: внезапно умер второй пилот Видео
20:13
В России полиция задержала мужчину на фразу "Путин – ху*ло"
20:05
Сексуальный бой: в Украине дети нашли в секон-хенде фаллоимитаторы и подрались ими - фото 18+ Видео
19:58
Зеленский перестал дружить с Гончаруком в Facebook: что стряслось
19:40
В Тихом океане моряк из Украины "испарился" с судна
19:30
Гендиректор Карпат рассказал о планах реконструкции стадиона Украина
19:26
Бледный конь 2020: дата выхода, сюжет и актеры
19:22
Нафтогаз озвучил новую цену на газ для населения
19:13
Уайлдер хотел покончить с собой
18:53
Уволен глава Укрзализныци Евгений Кравцов
18:29
Президент Грузии не поддержала новые санкции против России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять