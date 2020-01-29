Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев

Гривна недооценена по отношению к доллару, считает экономист / УНИАН

Укрепление гривны является исключительно позитивным моментом для украинцев, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару.

"На сегодня все расчеты показывают, что справедливый курс – 10 гривен (за доллар, - ред.). То, что больше – это вас грабят", - отметил он в комментарии на канале 112 Украина.

"Поэтому, когда говорят, что экспортеры не получат… Люди добрые, так они же и так хорошо получали, поэтому пускай немного поделятся своими сверхприбылями", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее экономист Игорь Бураковский рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов.