Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару, считает Александр Охрименко.
Укрепление гривны является исключительно позитивным моментом для украинцев, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.
В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару.
"На сегодня все расчеты показывают, что справедливый курс – 10 гривен (за доллар, - ред.). То, что больше – это вас грабят", - отметил он в комментарии на канале 112 Украина.
"Поэтому, когда говорят, что экспортеры не получат… Люди добрые, так они же и так хорошо получали, поэтому пускай немного поделятся своими сверхприбылями", - добавил Охрименко.
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Напомним, ранее экономист Игорь Бураковский рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов.