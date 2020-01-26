Эксперт рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов

Вложение в ОВГЗ является наименее рискованным способом заработка / УНИАН

Из-за ограниченных финансовых ресурсов в Украине используют инструмент облигаций внутреннего государственного займа, рассказал известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его словам, для инвестора вложение в ОВГЗ является наименее рискованным способом заработка.

"Фактически гарантированный доход (дает вложение в ОВГЗ, - ред.)", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Экономист также обратил внимание на то, что зачастую государство, из-за острой нехватки финансов, вынуждено продавать ОВГЗ даже ниже номинала.

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"Сразу приходят спекулянты. В мире возможности зарабатывать на разности между номинальными и реальными ценами на долговые инструменты достаточно ограничены. Это прибыльный сегмент", - добавил Бураковский.

Напомним, ранее Бураковский объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем.