Экономист объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем

Эксперт рассказал о девальвации гривны / segodnya.ua

В 2020 году гривна начнет обесцениваться, заявил известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"С долларом всё нормально, давайте за него просто не переживать. Доллар был, есть и будет долларом…", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Нацбанк перешел к режиму инфляционного таргетирования

"Речь идет о том, что в оборот выпускается столько денег, сколько нужно для обслуживания товарной массы. При этом пытаемся выпускать столько денег, чтобы сдержать инфляцию в определенных пределах", - пояснил экономист.

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Мировой опыт показывает, что внедрение инфляционного таргетирования приводит к подъему, а потом к резкому спаду национальной валюты, добавил Бураковский.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный валютный прогноз.