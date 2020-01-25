  1. Главная
  3. Деньги

Экономист объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем

25 января 2020, 17:09

Игорь Бураковский предложил не переживать за курс доллара.

гривна, доллар
Эксперт рассказал о девальвации гривны / segodnya.ua

В 2020 году гривна начнет обесцениваться, заявил известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"С долларом всё нормально, давайте за него просто не переживать. Доллар был, есть и будет долларом…", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Нацбанк перешел к режиму инфляционного таргетирования 

"Речь идет о том, что в оборот выпускается столько денег, сколько нужно для обслуживания товарной массы. При этом пытаемся выпускать столько денег, чтобы сдержать инфляцию в определенных пределах", - пояснил экономист.

Читайте такжеДоллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке

Мировой опыт показывает, что внедрение инфляционного таргетирования приводит к подъему, а потом к резкому спаду национальной валюты, добавил Бураковский.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный валютный прогноз.

Доллар курс гривны курс доллара доллар гривна Игорь Бураковский
Сейчас вы просматриваете новость «Экономист объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:34
Ребенок в реанимации: под Киевом из-за собаки автомобиль упал в реку
17:32
Поклонская подняла стакан за Зеленского и прошлась по "пьяному борову Порошенко"
17:14
"Добро пожаловать в ад, бл*ди": Кива разразился угрозами в адрес "главного сутенера" Видео
17:09
Экономист объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем
16:55
"Пострадавших - 1030": новые сведения о смертоносном землетрясении в Турции Фото
16:41
В Японии обвинили Москву в "краже": в РФ заявили об "антироссийской шпиономании"
16:31
Украину скует арктический холод: синоптик рассказал, когда ждать снегопадов
16:21
"Ничего не блокирует": Кулеба объяснил ситуацию с членством Украины в ЕС
16:19
СМИ узнали детали задержания возможного организатора убийства Гандзюк Видео
15:59
"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону
15:50
В Крыму российские оккупанты провели масштабные маневры: видео Видео
15:30
"Сварщики сбежали в Польшу": опубликовано видео украинских БТР с трещинами Видео
15:24
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
14:59
"Культура оккупантов и убийц": на Житомирщине разгорелся скандал из-за "русского мира"
14:54
Теплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК", которому нагадали славу
14:39
"Путь в никуда": Гончарук и Бойко "сцепились" в прямом эфире Видео
14:03
Лещенко рассекретил, какую жирную должность просила Тимошенко у Зеленского
13:57
"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука
13:49
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
13:38
"Россия должна платить": в Польше потребовали от РФ репараций
13:30
КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло
13:27
"Плод разлагаемой философии гедонизма": Фарион распекла Дробовича из-за Бандеры
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
13:00
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
13:00
Матовые ногти 2020: красивый маникюр матовый френч и нюдовый маникюр фото Фото
12:44
В Китае умер первый медик от нового коронавируса Видео
12:30
У Зеленского сегодня праздник: как поздравила жена
12:02
Путин проиграл войну за Беларусь мнение
12:00
Бавария - Шальке: где смотреть центральный матч тура Бундеслиги
11:53
"Грязный матершинник" Помпео влип в громкий скандал из-за Украины
11:51
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
11:34
У Путина отреагировали на "уход" Суркова
11:11
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
11:06
Стало известно, как наказали иранца, сбившего Боинг МАУ Видео
11:00
Валенсия - Барселона: где смотреть центральный матч тура Ла Лиги
10:51
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
10:30
Стрижка каре 2020 – топ-9 классных и модных вариантов укладки каре фото Фото
10:22
Гороскоп на 25 января всех знаков Зодиака: криминальное болото и сокрушительный удар Видео
10:17
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
10:13
В Днепре Ланос убил двух мужчин, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
10:05
Придите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в Давосе мнение
09:44
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
09:21
"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с Крыма
09:19
"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ
09:00
Маникюр 2020 новинки: красивый маникюр френч и ногти с животным принтом фото Фото
08:54
Мощное землетрясение в Турции: десятки жертв и более тысячи пострадавших Фото
08:37
Укрзализныця в чужих руках грозит Украине максимальными проблемами мнение
08:34
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
08:25
Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв
07:55
"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять