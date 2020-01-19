10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз

Гривна недооценена более чем на 50% / Фото pixabay.com

Укрепление курса гривны является объективным процессом, заявил экономист Олег Соскин.

Он напомнил, что по индексу Биг-Мака гривна недооценена более чем на 50%.

По словам эксперта, ключевым фактором укрепления гривны является приток валюты от переводов заробитчан и размещения ОВГЗ.

Кроме того, экономист также назвал объективный курс гривны по отношению к доллару США.

"Должно быть 10 гривен за один доллар", - добавил Соскин в интервью на Ukrlife.tv.

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Напомним, ранее эксперт рассказал, когда ждать нового скачка курса доллара.