10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз

По индексу Биг-Мака гривна недооценена более чем на 50%, подчеркнул Олег Соскин.
Укрепление курса гривны является объективным процессом, заявил экономист Олег Соскин.
Он напомнил, что по индексу Биг-Мака гривна недооценена более чем на 50%.
По словам эксперта, ключевым фактором укрепления гривны является приток валюты от переводов заробитчан и размещения ОВГЗ.
Кроме того, экономист также назвал объективный курс гривны по отношению к доллару США.
"Должно быть 10 гривен за один доллар", - добавил Соскин в интервью на Ukrlife.tv.
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Напомним, ранее эксперт рассказал, когда ждать нового скачка курса доллара.