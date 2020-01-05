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Эксперт рассказал, когда ждать нового скачка курса доллара

5 января 2020, 02:42

Для многих украинцев укрепление курса доллара может быть экономически выгодным, считает Александр Охрименко.

доллары

В 2020 году ожидаются колебания на валютном рынке, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Будет расти (курс гривны, - ред.), падать…", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По словам эксперта, в начале 2020 года стоит ожидать усиления доллара, "а потом снова будет ревальвация".

Как отметил экономист, для многих украинцев укрепление курса доллара может быть экономически выгодным.

Напомним, ранее эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара.

Доллар курс доллара гривна-доллар Александр Охрименко
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