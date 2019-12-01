"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара

Колебание валюты негативно сказывается на показателях бизнеса / Reuters

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Вторым важным фактором, который будет определять курс гривны в декабре, является ситуация с транзитом газа, пишет Сегодня.

"В декабре станет понятно, будет ли продолжен транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По моему мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И Газпром готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Напомню, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, и мы видим, насколько укрепилась гривна. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

Он полагает, что эффект будет немедленным: "Это скажется сразу. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать. То есть не 31 декабря, а гораздо раньше".

Третьим по важности фактором, который так или иначе отразится на экономике, Козак считает встречу в "нормандском формате".

Читайте также"Два сценария": министр-"дебил" рассказал о судьбе доллара на 2020 год"Это важные факторы, и предвидеть, чем закончатся эти события, сегодня невозможно. Но если эти факторы сработают на позитив, гривна будет и дальше укрепляться, а если итоги будут негативными для нас – то курс будет 27-28 грн за доллар, а может, и больше", – говорит эксперт.

Как подчеркнул глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, представителей бизнеса ситуация неопределенности не может радовать. Впрочем, как и незапланированное укрепление гривны.

"Любое изменение курса валют – вниз или вверх – для экономики страны всегда плохо. Каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год. Потому любое колебание валюты вверх или вниз негативно сказывается на показателях предприятия. В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность, которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же просадка курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курса валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики. То, что сейчас нацвалюта укрепляется, – хорошо. Но это укрепление не спрогнозировано и не зашито в финансовый план предприятий: ни государственных, ни частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23 или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на горизонт от года – это признак стабильности экономики страны. Так происходит в Германии, Чехии, Италии и прочих развитых странах. В случае с Украиной – укрепление гривны хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – такое же потрясение, как и рост", – добавил Соболь.

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