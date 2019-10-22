"Потрясение на валютном рынке": эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года / news.online.ua

Тенденции на валютном рынке во многом связаны с реализацией ОВГЗ, а не с реальным состояние экономики, заявил доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

Он предположил, что пока государство их продает и пока есть на них спрос, эти факторы будут удерживают гривну на том уровне, где она сейчас находится.

"Такая ситуация будет не всегда. Уже сейчас ОВГЗ теряют свою привлекательность. В следующем году они уже не будут работать так эффективно как сейчас. С этой точки зрения госбюджет на 2019 год рассчитывался по курсу 28,5 грн/долл.", - рассказал он в комментарии Главреду.

Эксперт напомнил, что недавно компания S&P прогнозировала курс гривны на 1 января 2020 года на уровне 27,5 грн/долл.

Читайте такжеДоллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца года"Есть все шансы войти в Новый год по прогнозу S&P. Ситуация в следующем году будет зависеть от эффективности экономической политики и действий НБУ", - подчеркнул экономист.

Он добавил, что на ситуацию на наличном рынке валют также оказывают влияние продолжающиеся переговоры с МВФ.

"На это также обращают внимание иностранные партнеры и инвесторы. Даже если в этом году Украина не получит обещанные 2 млрд долл. от МВФ, это не приведет к потрясению на валютном рынке. Если остановится сотрудничество с МВФ и придется выплачивать долги без новых поступлений, то это скажется самым негативным образом. Но пока мы не наблюдаем прямой связи с результатами работы миссии МВФ", - резюмировал Плотников.

Напомним, ранее Плотников оценил проект бюджета-2020.