"Плохая история сотрудничества": эксперт оценил шансы Киева на новые транши МВФ

Украина хочет получить новую программу с МВФ / 24 канал

Новому украинскому правительству войти в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом абсолютно реально, заявил экс-народный депутат, экономист Алексей Плотников.

Он подчеркнул, что новое правительство стремится получить программу МВФ на 4 года, при этом требования Фонда по отношению к Украине остались практически неизменными.

Вместе с тем он напомнил, что история сотрудничества Украины и МВФ имеет довольно плохую историю.

"Практически все программы были прерваны и не были закончены вовремя, даже последняя программа прерывалась", - добавил Плотников в комментарии на канале ZIK.

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Напомним, ранее министр экономики Оксана Маркарова заявила о том, что новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с МВФ стала последней.