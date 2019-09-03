Последний кредит: новое правительство хочет прощаться с МВФ

По словам Маркаровой, задача Украины - "выпустится из программы", МВФ / @minfin.gov.ua

Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр экономики Оксана Маркарова.

По ее словам, программа с Международным валютным фондом станет длиннее предыдущих, однако, не исключено, что будет последней.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала, обрывала эти программы", - сказала Маркарова в эфире Свобода слова.

Также она добавила, что задача Украины "выпустится из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. 29 августа во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ планируют провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.