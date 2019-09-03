Последний кредит: новое правительство хочет прощаться с МВФ

3 сентября 2019, 07:20

Программа с Международным валютным фондом станет длиннее предыдущих, однако, не исключено, что будет последней, заявила Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова
По словам Маркаровой, задача Украины - "выпустится из программы", МВФ / @minfin.gov.ua

Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр экономики Оксана Маркарова.

По ее словам, программа с Международным валютным фондом станет длиннее предыдущих, однако, не исключено, что будет последней.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала, обрывала эти программы", - сказала Маркарова в эфире Свобода слова.

Также она добавила, что задача Украины "выпустится из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. 29 августа во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ планируют провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
МВФ Оксана Маркарова новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:20
Последний кредит: новое правительство хочет прощаться с МВФ
07:15
Эксперт рассказала о последствиях похудения на тортах Видео
07:00
Земельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами Видео
06:55
Главная причина, по которой Путин сорвал возврат Сенцова мнение
06:46
Стало известно, о чем говорили советники лидеров нормандского формата в Берлине
06:28
Астролог рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопады
06:02
"Ходячие мертвецы не превращаются в людей": эксперт рассказал, что новым главам делать с ГПУ и СБУ Видео
06:01
Снова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского Фото
05:35
Зеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового Кабмина мнение
05:31
Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев Видео
05:04
Я календарь переверну: история песни-мема Третье сентября Михаила Шуфутинского Фото Видео
04:36
Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса
04:27
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака Видео
03:44
Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"
03:01
Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва
02:23
Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса
02:05
Висенте Гомес возглавил Олимпик
02:03
У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших Видео
01:46
Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине
01:43
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на сентябрь
01:25
Шахтер подписал бразильского защитника Витао
01:21
Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни
01:12
"Поздравляю с концом мечты" - хавбек Шахтера Тайсон
01:00
Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена
00:27
Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют
00:20
Экс-футболист Шахтера перешел в Рому
02 сентября, понедельник
23:51
Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко Видео
23:24
Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
22:56
В ДТП погиб известный украинский бард
22:28
Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского
22:01
В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций
21:59
Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных
21:25
Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля Видео
20:52
Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной Видео
20:50
На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой
20:26
Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев Фото Видео
20:24
Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно
20:09
Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера
19:47
Умер легендарный украинский журналист: что известно Видео
19:29
В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата
19:14
Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео Видео
19:10
"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети
18:53
Президент уволил Муженко в запас
18:52
Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами Видео
18:48
Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины
18:39
Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма Видео
18:30
"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть Видео
18:26
Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама
18:23
В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео Видео
18:06
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять