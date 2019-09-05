В Нацбанке назвали дату визита миссии МВФ

Миссия МВФ прибудет в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину на следующей неделе, заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе", - подчеркнул он.

По словам Смолия, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

По итогам работы миссии должны были принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.