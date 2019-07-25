В МВФ рассказали, когда и как возобновят переговоры с Украиной по кредиту

эмблема МВФ / Reuters

Официальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует вернуться в Киев сразу после того, как новый состав Кабинета министров (сформированный по результатам досрочных выборов в Верховную Раду) правительство Украины сформирует свои приоритеты в политике.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя Фонда Джерри Райса.

"Команда (миссия – Ред.) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", − заявил он.

Напомним, ранее финансовые эксперты спрогнозировали, как изменится курс доллара по отношению к гривне, если Украина не получит очередной транш кредита от МВФ.

Позднее представитель президента в Кабмине Андрей Герус озвучил намерение официального Киева в сентябре попросить у МВФ смягчения требования по тарифам на газ для населения.