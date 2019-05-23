Три варианта, включая "лирический": эксперты объяснили, что будет с Украиной без денег МВФ

Что будет с Украиной без денег МВФ / Comments.ua

Украина в состоянии обойтись без денег МВФ. Весь вопрос в том – как долго.

Впрочем, виноват не роспуск Рады, как заявили в Кабмине, а пробуксовка антикоррупционного направления. В частности, речь о нашумевшей "декриминализация статей УК", которая как раз и была поддержана нынешним составом Рады.

"Без МВФ поддерживать финансовую стабильность можно только ограниченный период времени – имеющиеся долги нуждаются в обслуживании, а жизнь – бедная, но все равно "не по карману" – заставляет продолжать делать новые долги", – цитирует КП в Украине исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Крайним сроком эксперты называют 2020 год. То есть дождаться формирования нового правительства и открывать новую программу финансирования от МВФ уже после выборов – это для вполне реально, экономика Украины такой вариант потянет.

Читайте также"Не время для новой программы": у Зеленского оценили перспективы сотрудничества с МВФ"Новая власть в очередной раз призовет народ затянуть пояса, и с МВФ будет подписана новая программа. На сей раз речь о возврате к предыдущему формату расширенного финансирования. Там будут зашиты требования относительно рынка земли, борьбы с коррупцией и полная либерализация тарифов, а также ужесточение субсидиарной и пенсионной политики. Борьбу с коррупцией какое-то время будут успешно саботировать, но все остальное очень быстро выполнят, и МВФ это устроит", – считает аналитик Алексей Кущ.

Есть и третий вариант – "лирический". По словам Устенко, можно попытаться обеспечить стабильность за счет резкого притока инвестиций – вместо новых кредитов. Но на реализацию этого варианта понадобится гораздо больше времени – которого у Украины на данный момент нет.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

Читайте такжеМВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 годаСреди главных требований МВФ к Украине – уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По итогам работы миссии должны были принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Уже на следующий день, 22 мая, в Кабмине заявили, что МВФ отзывает миссию из Украины.

"МВФ, учитывая… роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – заявил министр Кабмина Александр Саенко.

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"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства", – сообщила пресс-служба главы государства.