"Киев "разводит" Запад, как щенков": эксперт пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении

Как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении / Петр Порошенко/twitter

Украина находится под клептократических управлением, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний во время чата на Главреде.

"Украинская власть ворует у государства. Очевидно, что, как минимум, Запад наша власть обманывает", – считает он.

По его словам, яркий пример – все антикоррупционные институты, которые просил Запад за свою поддержку, не веря, что Генпрокуратура, которая имела все полномочия для борьбы с коррупцией, могла здесь что-то сделать. Украинская власть все создала, но эти органы вообще не работают, отметил эксперт.

"Вернее – они работают, но выдаивая деньги граждан на свою зарплату. Плюс, как показывают журналистские расследования, еще и выдаивают взятки от мародеров. А цель, которую ставил Запад – борьба с коррупцией – не реализуется", – рассказал Доний.

Иллюзорным является даже сотрудничество с Западом, оно одностороннее, добавил он.

"Запад дает Украине деньги, а наша власть представителей Запада "разводит", как щенков, давая обещания, а на самом деле смеясь и расхищая деньги не только из бюджета, но и из западной помощи", – заявил аналитик.

Что касается отмены статьи о незаконном обогащении, то она сознательно создавалась так, чтобы ее можно было отменить.

"Это была многоходовка, сделка власти. Она была нужна для того, чтобы в очередной раз обмануть Запад, чтобы снова получить деньги за то, что власть не собиралась делать. И о том, что эта статья впоследствии будет отменена, говорили с самого начала. В частности, и о том, что она не соответствует Конституции Украины. Например, об этом сразу говорил журналист Владимир Бойко. То есть изначально эта статья была заблуждением, аферой", – пояснил Доний.

Он уверен, что Конституционный суд – не самостоятельный орган, треть его состава вообще назначается президентом. То есть это абсолютно подконтрольный президенту орган: "Какие решения хотел президент – такие они и принимают".

"Почему именно под выборы? Может, это был страх президента за собственное будущее – подсознательно он понимает, что может потерять должность. И мы не знаем, какие дела уже доходили до завершения, до судебного разбирательства. А теперь все дела нужно будет начинать с нуля. Но теперь, как минимум, на полгода дела будут развалены. Тактически это успех власти. А то, что статья была отменена до выборов, об этом поговорят и забудут", – резюмировал Доний.

Ранее источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение.

Как сообщалось, был опубликован список просивших об отмене статьи за незаконное обогащение нардепов. В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.

Напомним, Всемирный банк и G7 опубликовали совместное заявление, в котором выразили неудовольствие тем, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Ранее в Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине. Декриминализация незаконного обогащения означает амнистию для должностных лиц с сомнительным состоянием.

Также в Transparency International заявили, что тот факт, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, ставит под угрозу и безвиз для Украины. Кроме того, Украина рискует остаться без финансовой помощи МВФ.