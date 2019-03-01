И ничего не поможет: Украина в шаге от потери безвиза

1 марта 2019, 19:55

Страна также рискует остаться без финансовой помощи МВФ.

безвиз, Евросоюз, Украина
Украина в шаге от потери безвиза / uainfo.censor.net.ua

Тот факт, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, ставит под угрозу и безвиз для Украины, заявили в Transparency International. Кроме того, Украина рискует остаться без финансовой помощи МВФ.

Отмена данной статьи не только "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией", но и нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда, по сути, предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", – заявил исполнительный директор TI Ukraine Андрей Боровик.

При этом не может даже принятие нового закона, ведь тот не будет иметь обратной силы, а, значит, "все закрытые сейчас текущие дела останутся закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия".

Читайте такжеВ ЕС разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащенииВ организации не согласна с доводом КСУ, что статья о незаконном обогащении нарушала принцип презумпции невиновности.

"…Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", – резюмировала председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Ранее в Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине. Декриминализация незаконного обогащения означает амнистию для должностных лиц с сомнительным состоянием.

Напомним, источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение. "По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты", – сообщил он.

Ранее был опубликован список просивших об отмене статьи за незаконное обогащение нардепов. В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко решил всех успокоить. Он заявил о намерении внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после того, как КС обнародует принятое накануне решение.

Как сообщалось, Украина может отменить безвиз с Израилем. В МИД Украины назвали причины для принятия такого решения.

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Украина безвизовый режим Transparency International Рубио безвиз Андрей Боровик
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