Украина может отменить безвиз с Израилем

Израиль / Riafan

МИД Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе. Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - цитирует Зеленко пресс-служба МИД Украины.

Ранее в аэропорту Израиля были задержаны 140 украинцев в знак протеста против отказа во въезде в Украину 35 израильтянам.

Напомним, Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, по которому для почти 80 процентов украинских промтоваров будут отменены израильские ввозные пошлины.