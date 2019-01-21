Украина подписала соглашение о ЗСТ с Израилем

Вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив (справа) и министр экономики Израиля Эли Коэн

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), по которому для почти 80 процентов украинских промтоваров будут отменены израильские ввозные пошлины.

Со стороны Киева соглашение подписал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, со стороны Израиля - министр экономики Эли Коэн.

В Минэкономразвития отметили, что Израиль стал 46 страной, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ.

"Также благодаря отмене около 70 процентов ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в стране продукции", - прокомментировал Кубив.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля начались в 2013 году и продолжались шесть лет.