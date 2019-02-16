В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев в отместку Киеву

Украинцев задержали в качестве мести / Фото: Facebook/Георгий Логвинский

В аэропорту Израиля были задержаны 140 украинцев в знак протеста против отказа во въезде в Украину 35 израильтянам.

"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе", - сообщил народный депутат Георгий Логвинский в Facebook.

По словам Логвинского, к такой практике Израиль прибегает уже не впервые. Вместе с тем, причины отказа израильтянам в визите в Украину были вполне законны: не было достаточно средств, не подтвердили цель визита. Нардеп подчеркивает, что Украина всегда лояльно относилась к гражданам Израиля, закрывая глаза на многие нюансы.

"С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан. Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки украинцев, задержанных в Израиле. И так продолжаться больше не может. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54. За день", - написал Логвинский.

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова рассказала, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта. Под конвоем людей пускали только в туалет.

Напомним, Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, по которому для почти 80 процентов украинских промтоваров будут отменены израильские ввозные пошлины.