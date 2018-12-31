Израиль закупил для своей разведки украинское вооружение

Кольчугу-М закупил Израиль / uos.ua

СМИ узнали о военной сделке между Израилем и Украиной: Иерусалим приобрел у Киева станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М. При этом официально эта информация пока не подтверждается.

Как сообщает Defence Blog со ссылкой на данные ImportGenius, сделку заключили еще в марте 2018 года. Укрспецэкспорт ("дочка" Укроборонпрома) продала модернизированную в Украине Кольчугу-М израильской компании Airsom Ltd.

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Справка. Кольчугу-М приняли на вооружение еще в 1987 году, то есть во времена СССР. Однако затем Украина модернизировала эту технику и передала на вооружение ВСУ в 2001 году. Модернизированная станция способна отслеживать воздушные цели на расстоянии в 800 км, а наземные – в 600 км.

Напомним, еще в 2016 году государственный концерн "Укроборонпром" обещал сосредоточиться на серийном производстве новейших высокотехнологичных радаров для украинской армии и поставки на экспорт. Тогда сообщалось, что госконцерн работает над восстановлением производства контрбатарейных радаров и модернизированных станций радиотехнической разведки "Кольчуга" для нужд Вооруженных Сил Украины.