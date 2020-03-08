Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю

Курс доллара НБУ на 10 марта вырос / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине в течение следующей недели продолжит рост. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По словам эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 гривны, передает РБК Украина.

Иосуб напомнил, что в течение прошлой недели курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%. В частности, курс доллара НБУ вырос с 24,56 до 24,74 гривны (+0,7%).

Тем временем Национальный банк Украины установил на вторник, 10 марта 2020 года, официальный курс доллара на уровне 24,92 гривны за один "зеленый" - это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривни за один "бакс" (+0,1802 грн). При этом курс доллара к гривне на 6 марта составляет 24,7413 грн.

Скриншот / bank.gov.ua

Читайте такжеГривна покатится вниз: названы ключевые факторы девальвацииНапомним, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил, что не видит серьезных курсовых рисков как минимум на протяжении текущего года.