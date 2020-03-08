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Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю

8 марта 2020, 09:56

Наличный доллар в банках может торговаться около 25 гривен.

доллар, курс доллара
Курс доллара НБУ на 10 марта вырос / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине в течение следующей недели продолжит рост. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По словам эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 гривны, передает РБК Украина.

Иосуб напомнил, что в течение прошлой недели курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%. В частности, курс доллара НБУ вырос с 24,56 до 24,74 гривны (+0,7%).

Тем временем Национальный банк Украины установил на вторник, 10 марта 2020 года, официальный курс доллара на уровне 24,92 гривны за один "зеленый" - это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривни за один "бакс" (+0,1802 грн). При этом курс доллара к гривне на 6 марта составляет 24,7413 грн.

Скриншот
Скриншот / bank.gov.ua

Читайте такжеГривна покатится вниз: названы ключевые факторы девальвацииНапомним, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил, что не видит серьезных курсовых рисков как минимум на протяжении текущего года.

Вадим Иосуб курс доллара доллар гривна новости Украины НБУ
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