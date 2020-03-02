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Доллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынке

2 марта 2020, 04:23

Алексей Дорошенко оценил вероятность подорожания доллара.

доллар, курс доллара
Эксперт оценил вероятность подорожания доллара / Фото pixabay.com

При правительстве Алексея Гончарука повышающий тренд в экономике Украины обрушился, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Мы с вами уже в марте можем почувствовать достаточно большие проблемы, особенно если иностранцы больше не будут покупать, как раньше, большое количество облигаций внутреннего государственного займа и начнут их продавать. Если мы не сможем больше занимать, то нам критически нужны будут деньги МВФ. Сейчас их (МВФ, - ред.) деньги и их советы нам не нужны. Но как только иностранцев на рынке ОВГЗ не станет, мы станем кричать "Караул", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

К слову, в Международном валютном фонде заявили о прогрессе в переговорах с Украиной.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, обсуждение продлится в ближайшие дни.

Читайте также"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", - отметил представитель МВФ.

Вместе с тем Дорошенко ответил на вопрос о возможном подорожании доллара и снижении курса гривны до 30 грн/долл.

"Нет, я думаю, что здесь все будет достаточно спокойно. На сегодня наиболее профессиональными структурами остались Национальный банк и Министерство финансов. Мы их критикуем профессионально, а не политически. А профессионально, как раз на этих двух китах держится. Очень часто говорят, что нужно ломать систему. Проблема в том, что система уже поломана. Министр может на голову вставать, но проблемы как были, так и остаются, потому что системы нет. А построить новую они (Кабмин А.Гончарука, - ред.) не могут. Поэтому мы оказались в вакууме власти", - отметил эксперт.

Комментируя ситуацию вокруг индексации пенсий, он предложил оценивать реальные цифры, которые могут не совпадать с заявленными показателями.

"Мы часто видим (разницу, - ред.) между тем, что декларируется и тем, что происходит. Давайте через месяц посмотрим, насколько реально индексированы пенсии, какие категории и на сколько поднялись. Потому что история со снижением цен на газ уже очень многому научила", - говорит экономист.

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В то же время он считает, что гигантские дыры в Пенсионном фонде могут похоронить начинания любого правительства.

"Мы должны делать больше количество работающих. Нужно возвращать из-за рубежа (заробитчан, - ред.) или чтобы иностранцы приезжали и работали здесь, помогая нашим пенсионерам", - добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко раскрыл угрожающий расклад с гривной.

В свою очередь немецкий экономист Филип Багус предупредил о крахе евро.

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