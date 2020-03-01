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Кризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро

1 марта 2020, 05:10

Традиционная банковская модель разрушена, считает немецкий экономист Филип Багус.

Евро

Немецкий экономист Филип Багус оценил перспективы евро и рассказал, что его покупательную способность могут использовать сразу несколько независимых правительств.

"А у правительств дефициты и они выпускают правительственные облигации их покупают банки они попадают в Европейский центральный банк в нем количество денег возрастает и возрастет количество денег. Следовательно, есть много тех, кто может использовать ресурс, который пребывает в совместном пользовании, а этот ресурс – покупательная способность евро. Поэтому происходит трагедия совместного, что приводит к эксплуатации ресурса. По аналогии это можно назвать трагедией евро", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он уверен, что кризис в евро не миновал и вскоре в Европе может разразиться настоящий банковский кризис, который спровоцирует кризис суверенных долгов.

Читайте также"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной"Результатом может стать очень высокая инфляция. Не нужно играть с огнем. Это (евро, - ред.) не очень хорошая валюта. Есть намного более лучшие альтернативы", - считает эксперт.

Среди реальных альтернатив евро он назвал золото и криптовалюты.

"Правительств не могут манипулировать криптовалютами. Мне больше нравится золото, но криптовалюты - возможно", - пояснил он.

К слову, в Международном валютном фонде заявили о прогрессе в переговорах с Украиной.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, обсуждение продлится в ближайшие дни.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", - отметил представитель МВФ.

По словам немецкого экономиста, реальной опасностью также могут стать торговые войны и кризис в Китае.

"На самом деле мы не знаем, какие в Китае макроэкономические условия. А в Европе – мощные проблемы в зоне евро, большие государственные долги и дефициты. Ныне у нас хорошее время – экономический подъем и очень низкие ставки заимствований для правительств. Но что, если эти ставки вырастут? Банковская система будет наполнена долгами.

Еще одна проблема – политика близкой к нулевой ставки. Это спровоцировало плохое инвестирование. Эта политика поддерживала компании, которые погибли при нормальной кредитной политике. Это компании-зомби, потому что жизнь в них поддерживается искусственно. Их количество растет, поэтому в экономике меньше роста. Они не активны и не создают стоимости. Они должны исчезнуть и очистить место для новых инновационных компаний. Это причина стагнации в Европе.

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Еще одна проблема – традиционная банковская модель разрушена этой политикой отрицательных ставок. Вместо того, чтобы сделать все для спасения евро, пожертвуют традиционной банковской системой ради евро. Прибыльность банковской системы испаряется и в определенное время она становится отрицательной, что приведет к банковскому кризису и панике", - добавил Багус.

Как известно, Национальный банк Украины на понедельник, 2 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,59 грн/долл., то есть, курс снизился на 3 копейки после вчерашнего роста на 9 копеек. Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 26,98 грн/евро, что на 5 копеек ниже предыдущего показателя.

Напомним, ранее финансовый эксперт Иван Компан рассказал, когда ждать обрушения гривны.

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