Шок и катастрофа: эксперт рассказал, когда ждать обрушения гривны

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке валют

Укрепление гривны за последнее время не пошло на пользу, заявил эксперт в финансовой сфере Иван Компан.

"Вопрос в том, насколько это замечательное состояние устойчиво. Думаю, что неустойчиво", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он отметил, что укрепление гривны положительно для импортеров, однако негативно сказывается на экспортерах.

"Оно бьет по украинской промышленности. Те, кто производят в Украине. Те, кто ориентирован на экспортные рынки, это снижает их прибыль и создает условия, в которых они работают хуже. Те, кто продают в Украине, все равно украинский рынок открыт для импортных товаров. Ревальвируя гривну, мы помогаем иностранным компаниям зайти на наш рынок", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что задачей Национального банка и Министерства экономики является поддержка отечественной экономики.

Читайте также"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной"Я не говорю, что для этого необходимо обвалить гривну, ведь это станет катастрофой для миллионов наших граждан. Но Украине нужна плановая, небольшая девальвация гривны. Так, как это было заложено в госбюджете, который является законом Украины. Когда во всем мире девальвируют свои валюты для поддержки своих, мы в это время гривну укрепили и держим до сих пор", - говорит собеседник.

К слову, в Министерстве экономики заявили о том, что показатели инфляции и курса гривны в 2020 году будут откорректированы.

"Инфляция останется в целевом коридоре 4-6%, который установил НБУ. Гривна останется сильной, однако такой динамики укрепления, как в прошлом году, мы уже не увидим", - заявил заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

Чиновник добавил, что в настоящее время Минэкономики руководствуется прогнозом с ожидаемым ростом ВВП Украины в 2020 году на 3,7%, что близко к прогнозам Национального банка Украины и Международного валютного фонда.

При этом Компан обратил внимание на то, что ставка Национального банка до сих пор остается достаточно высокой.

"Не надо допускать обвала (гривны, - ред.). Но когда мы держали по 5 (курс гривны, - ред.) – потом рухнуло, держали по 8 – потом рухнуло. Я очень надеюсь, что сейчас у нас ничего не рухнет. Нам это не надо. Это будет катастрофа и шок, это будет очень плохо. Для того, чтобы не рухнуло, не надо сжимать эту пружину. По чуть-чуть, плавно девальвируйте (гривну, - ред.) и заботьтесь о своих, а не о чужих. Получается, что мы заботились о том, чтобы к нам приходили финансовые инвесторы или спекулянты. Поддерживайте своих", - призвал он руководство Украины.

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Обратим внимание, что украинская гривна по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко раскрыл угрожающий расклад с гривной.