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Шок и катастрофа: эксперт рассказал, когда ждать обрушения гривны

28 февраля 2020, 04:09

Укрепление гривны положительно для импортеров, однако негативно сказывается на экспортерах, подчеркнул Иван Компан.

гривна
Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке валют

Укрепление гривны за последнее время не пошло на пользу, заявил эксперт в финансовой сфере Иван Компан.

"Вопрос в том, насколько это замечательное состояние устойчиво. Думаю, что неустойчиво", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он отметил, что укрепление гривны положительно для импортеров, однако негативно сказывается на экспортерах.

"Оно бьет по украинской промышленности. Те, кто производят в Украине. Те, кто ориентирован на экспортные рынки, это снижает их прибыль и создает условия, в которых они работают хуже. Те, кто продают в Украине, все равно украинский рынок открыт для импортных товаров. Ревальвируя гривну, мы помогаем иностранным компаниям зайти на наш рынок", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что задачей Национального банка и Министерства экономики является поддержка отечественной экономики.

Читайте также"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной"Я не говорю, что для этого необходимо обвалить гривну, ведь это станет катастрофой для миллионов наших граждан. Но Украине нужна плановая, небольшая девальвация гривны. Так, как это было заложено в госбюджете, который является законом Украины. Когда во всем мире девальвируют свои валюты для поддержки своих, мы в это время гривну укрепили и держим до сих пор", - говорит собеседник.

К слову, в Министерстве экономики заявили о том, что показатели инфляции и курса гривны в 2020 году будут откорректированы.

"Инфляция останется в целевом коридоре 4-6%, который установил НБУ. Гривна останется сильной, однако такой динамики укрепления, как в прошлом году, мы уже не увидим", - заявил заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

Чиновник добавил, что в настоящее время Минэкономики руководствуется прогнозом с ожидаемым ростом ВВП Украины в 2020 году на 3,7%, что близко к прогнозам Национального банка Украины и Международного валютного фонда.

При этом Компан обратил внимание на то, что ставка Национального банка до сих пор остается достаточно высокой.

"Не надо допускать обвала (гривны, - ред.). Но когда мы держали по 5 (курс гривны, - ред.) – потом рухнуло, держали по 8 – потом рухнуло. Я очень надеюсь, что сейчас у нас ничего не рухнет. Нам это не надо. Это будет катастрофа и шок, это будет очень плохо. Для того, чтобы не рухнуло, не надо сжимать эту пружину. По чуть-чуть, плавно девальвируйте (гривну, - ред.) и заботьтесь о своих, а не о чужих. Получается, что мы заботились о том, чтобы к нам приходили финансовые инвесторы или спекулянты. Поддерживайте своих", - призвал он руководство Украины.

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Обратим внимание, что украинская гривна по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко раскрыл угрожающий расклад с гривной.

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