"Росія сама створює небезпеку": у ТКГ висловилися про перемир'я на Донбасі

Ситуація на Донбасі / thepage.ua

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова заявила, що Росія сама створює небезпеку на Донбасі, порушуючи всі домовленості.

"Враховуючи статистику, яка була надана ТКГ, цей документ (угода про перемир'я, укладена рік тому - ред.) впливає, тому що ми побачили, що у нас загиблих удвічі менше, і поранених більш ніж в два рази менше. Але, на жаль, не відбулося повного припинення вогню. Ми бачимо, що Російська Федерація в черговий раз не виконує жодних домовленостей, загострення триває", - сказала вона, передає Україна 24.

Також Іванова розповіла, що в останні дні бойовики знову активізувалися.

"В останні дні загострення стало більше саме в зоні, де має відкритися КПВВ. І це очікувано, оскільки всі аргументи Росії з приводу того, чому вони блокують відкриття КПВВ, закінчилися. Єдине, чим вони тепер можуть мотивувати невідкриття КПВВ, це небезпекою в цій зоні. Спочатку вони самі створюють цю небезпеку, порушуючи режим припинення, а потім посилаються на цю небезпеку, щоб мотивувати їх небажання відкривати КПВВ", - сказала вона.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення нового саміту за участю лідерів нормандського формату. Москва вже отримала план з реалізації Мінських угод, який слід обговорити. Однак Кремль затягує подальше продовження переговорів.

Глава держави Володимир Зеленський також розповів, що в ході свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату, якщо інші учасники підтримають таку ініціативу.

Дипломат Держдепу Джордж Кент заявив, що в ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі - обов'язок Росії.