"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе

Ситуация на Донбассе / thepage.ua

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова заявила, что Россия сама создает опасность на Донбассе, нарушая все договоренности.

"Учитывая статистику, которая была предоставлена ТКГ, этот документ (соглашение о перемирии, заключенное год назад - ред.) влияет, потому что мы увидели, что у нас погибших вдвое меньше, и раненых более чем в два раза меньше. Но, к сожалению, не произошло полного прекращения огня. Мы видим, что Российская Федерация в очередной раз не выполняет никаких договоренностей, обострение продолжается", - сказала она, передает Украина 24.

Также Иванова рассказала, что в последние дни боевики вновь активизировались.

"В последние дни обострение стало больше именно в зоне, где должен открыться КПВВ. И это ожидаемо, поскольку все аргументы России по поводу того, почему они блокируют открытие КПВВ, закончились. Единственное, чем они теперь могут мотивировать неоткрытие КПВВ, это опасностью в этой зоне. Сначала они сами создают эту опасность, нарушая режим прекращения, а потом ссылаются на эту опасность, чтобы мотивировать их нежелание открывать КПВВ", - сказала она.

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

Дипломат Госдепа Джордж Кент заявил, что в ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России.