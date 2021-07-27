"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу

Война на Донбассе будет продолжаться / УНИАН

На Донбассе в результате вражеского обстрела из тяжелого артиллерийского вооружения четверо военнослужащих ООС получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Оккупанты били из тяжелой артиллерии, которая запрещена минскими договоренностями.

В дальнейшем на Востоке будет происходить еще большая эскалация, сообщила волонтер, парамедик, депутат Киевсовета Алина Михайлова.в эфире 24 канала. Она отметила, что с начала 2021 года продолжаются сильные артиллерийские обстрелы, много украинских бойцов гибнет из-за активности вражеских снайперов.

"По моему мнению, в дальнейшем ситуация будет обостряться. Мы должны готовиться к полномасштабной войне", – прогнозирует волонтер.

Украинская армия, по ее словам, готова к любым ситуациям. Но открытым остается вопрос, готово ли к такой ситуации наше командование и власть. Волонтер отметил, что украинским военным критически не хватает артиллерийских снарядов – тех самых, которыми стреляют российские наемники. "Есть вопросы по вооружению и медицинскому обеспечению", – добавила Михайлова.

Реклама

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

Дипломат Госдепа Джордж Кент заявил, что в ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России.