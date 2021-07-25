"Это обязанность России, а не Украины" – дипломат Госдепа об окончании войны на Донбассе

Кент высказался о войне России с Украиной / / nytimes.com

В ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России, заявил Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

"Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины. Потому что эта война в Украине, но не война Украины. И это действительно, 100%, война России", – подчеркнул дипломат в интервью Радио Свобода

Он также отметил, что Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

Джордж Кент также заявлял о скорой достройке Северного потока-2 и о том, что у Германии в руках "все рычаги", поскольку именно власти ФРГ могут лицензировать работу российского проекта. При этом газопровод, по словам Кента, является политическим проектом России. США это считают плохой сделкой не только для Украины, но и для Польши, стран Балтии, для энергетической безопасности Европы.

Поддержка США - о чем ранее сообщал Главред:

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявлял, что США могут подключиться к переговорам по Донбассу после того, как Зеленский встретится с Байденом. По мнению переговорщика, подобный шаг положительно отразится на процессе, так как Германия и Франция придерживаются недостаточной жесткой позиции в отношении Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 июня сказал, что Минский формат не принес должного результата, поэтому он намерен найти новый вариант разрешения конфликта на Донбассе на переговорах с главой США Байденом и хозяином Кремля Путиным.

26 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва согласится на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон начнет оказывать давление на Украину с целью "выполнения Минских соглашений".

Напомним, что на 30 августа запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.