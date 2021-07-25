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"Может поднять белый флаг": Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2

25 июля 2021, 07:31

Трамп также упрекнул Байдена в том, что тот поддержал крупнейший трубопровод в мире - из России в Германию.

Трамп, Меркель
Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2 / Reuters

Бывший американський лидер Дональд Трамп считает, что строительство газопровода Северный поток-2 вскоре будет завершено, а Россия благодаря этому получит миллиарды долларов. Он вспомнил, как предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель об угрозе трубопровода.

В ходе выступления на митинге в Фениксе (штат Аризона), Трамп рассказал, что Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии".

"Хотя я думаю, что этот газопровод - большая ошибка для Германии", - сказал бывший президент США.

По его словам, Берлин может "поднять белый флаг".

"Поскольку все кончено. Они будут получать 60-70% энергоносителей из России", - утверждает Трамп.

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Республиканец припомнил, что в прошлом он говорил Меркель такие слова: "Мы расходуем миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".

Трамп также упрекнул Байдена в том, что тот поддержал проект.

"Он одобрил крупнейший трубопровод в мире - из России в Германию. И предполагается, что мы должны защищать Германию", - считает Трамп.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

США и Германия 21 июля достигли соглашения по Северному потоку-2. Документ предполагает гарантии Украине со стороны Германии после запуска трубопровода.

Речь идет о новом десятилетнем договоре на транзит газа между Россией и Украиной, срок действия которого заканчивается в 2024 году. При этом, если Россия использует газ в качестве оружия против Киева или пойдет на другую агрессию в отношении Украины, Германия должен будет ввести санкции против Москвы и лоббировать вопрос введения новых ограничений против РФ на уровне Евросоюза.

Подробнее о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 можете узнать из сюжета:

Советник Госдепа Дерек Шолль в ходе своего визита в Киев заявил, что худшим сценарием для Украины может стать запуск Северного потока-2 и отсутствие компенсации украинскому государству. Однако сейчас стороны, включая Киев, ведут переговоры, чтобы не допустить подобную ситуацию.

новости США Дональд Трамп Ангела Меркель Северный поток-2
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