Росія заборонила експортувати гречку в Україну

Гречка / УНІАН

Уряд Російської Федерації тимчасово заборонило експорт гречаної крупи - у тому числі і в Україну. Відповідна постанова опублікований на російському порталі правової інформації.

Згідно з документом, заборона на експорт гречки діятиме з 5 червня по 31 Серпня 2021 року.

Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки і обрушене гречане зерно до переліку товарів, що є "життєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації", щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту.

Винятки можуть бути зроблені тільки в тому випадку, якщо гречка входить до складу гуманітарної допомоги, рішення про надання якої було прийнято урядом, якщо гречка призначена для військових, які служать в інших країнах, для космонавтів на Байконурі, а також для забезпечення архіпелагу Шпіцберген.

До слова, згідно з даними митної служби України, Україна в січні-березні поточного року імпортувала гречку на 5,4 млн доларів (більше половини з цих грошей було заплачено російським постачальникам).

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