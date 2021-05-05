Росія заборонила експортувати гречку в Україну

Влада РФ додала гречку і супутні продукти до переліку товарів, що є "життєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації".
Уряд Російської Федерації тимчасово заборонило експорт гречаної крупи - у тому числі і в Україну. Відповідна постанова опублікований на російському порталі правової інформації.
Згідно з документом, заборона на експорт гречки діятиме з 5 червня по 31 Серпня 2021 року.
Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки і обрушене гречане зерно до переліку товарів, що є "життєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації", щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту.
Винятки можуть бути зроблені тільки в тому випадку, якщо гречка входить до складу гуманітарної допомоги, рішення про надання якої було прийнято урядом, якщо гречка призначена для військових, які служать в інших країнах, для космонавтів на Байконурі, а також для забезпечення архіпелагу Шпіцберген.
До слова, згідно з даними митної служби України, Україна в січні-березні поточного року імпортувала гречку на 5,4 млн доларів (більше половини з цих грошей було заплачено російським постачальникам).
читайте такожЯк правильно варити гречку - найпростіший і смачний рецепт
Ціни на продукти - про що раніше повідомлялося:
- Економіст Олег Пендзін заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
- В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні - очікується, що подорожчають Зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
- Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростатиме ціна на чорний хліб.