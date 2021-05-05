Россия запретила экспортировать гречку в Украину

Гречка / УНИАН

Правительство Российской Федерации временно запретило экспорт гречаной крупы - в том числе и в Украину. Соответствующее постановление опубликовано на российском портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на экспорт гречки будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Постановление относит гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся "жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение об оказании которой было принято правительством, если гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, для космонавтов на Байконуре, а также для обеспечения архипелага Шпицберген.

К слову, согласно данным Таможенной службы Украины, Украина в январе-марте текущего года импортировала гречку на 5,4 млн долларов (больше половины из этих денег было заплачено российским поставщикам).

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