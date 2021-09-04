Блювали кожні 15 хвилин: батьки заявили, що півсотні дітей отруїлися в столичній гімназії

У київській гімназії - масове отруєння дітей / УНІАН

Не минуло й трьох днів з початку нового навчального року, а в одній зі столичних шкіл – масове отруєння. За словами мами одного з постраждалих дітей, захворіли щонайменше 50 школярів.

3 вересня ученицю другого класу забрали зі школи з температурою і нудотою, розповіла ТСН мама дівчинки Анастасія. За її словами, дитина блювала кожні 15 хвилин. За ніч у класі ще п'ятеро дітей почали скаржитися на такі ж симптоми, схожі на отруєння.

"Вчора вранці вчителька в групі у вайбері запитала, чи все у дітей нормально, чи не болить у них живіт. Начебто, у всіх все було добре. А вже о 9:30 ранку мені дзвонить вчителька і каже, що моїй дівчинці погано, вона блює, забирайте. Ми прибігли, забрали, і ось з 9:30 ранку і до 22:00 моя дитина блювала і у неї температура", - поділилася жінка.

Спочатку батьки інших дітей мовчали, а потім Анастасія з'ясувала, що в сусідньому по кабінетах класі десятеро дітей скаржилися на такі ж симптоми, як і її дочка.

"А далі пішло-поїхало - мами масово в групах почали писати про подібний стан дітей. Я думаю, що понад 50 дітей у нас зараз з такими симптомами. Тобто в нашому класі, в паралельному 2-му, в сусідньому 3-му є кілька випадків, в 4-му є, 11-му, і 8-му класах", — розповіла жінка.

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Вона зазначила, що її дочка не ходить в їдальню, тому не виключено, що справа не в харчовому отруєнні, а у вірусі.

"Лікар каже, що 90% це вірус. Діти різного віку, в їдальню вони ходять по черзі, моя дитина не харчується в їдальні взагалі. Тому безпосередньо з їдальнею я не можу це пов'язати. Але це може свідчити про те, що це вірус, який передається, можливо, повітряно-крапельним способом", — зазначила мама учениці 2-го класу.

Вона додала, що адміністрація школи нібито просила не піднімати паніку і не розголошувати інформацію, поки не готові результатів аналізів. Лабораторні дослідження в їдальні проводили чотири різні комісії.

"На жаль, на сьогоднішній день, результатів ще немає, тобто підтвердження харчового отруєння відсутнє. З боку технічних працівників гімназії вживаються всі заходи щодо нерозповсюдження інфекції / вірусу, а саме: дезінфекція та кварцування всіх приміщень гімназії", - повідомили в адміністрації школи батькам.

Як повідомляв Главред, в Харківській області померла тримісячна дівчинка - у дитини було важке харчове отруєння. За її життя боролися спочатку районні лікарі, а потім обласні, але врятувати не змогли. Викликати отруєння могло коров'яче молоко, яким годували дитину.