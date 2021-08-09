Від початку року в Україні рекордно злетіли ціни на продукти

В Україні подорожчали продукти / pixabay

Інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимумом із 2018 року, повідомляє Держстат.

У порівнянні з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.

У цілому продукти харчування за липень здешевшали на 0,1%. Зокрема, овочі подешевшали на 8,1%, а ось цукор подорожчав на 6,7%, а в порівнянні з липнем 2020 року - на 83,5%.

На 0,7-0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало, фрукти.

Разом із тим до липня 2020 року соняшникова олія подорожчала на 79%, фрукти - подешевшали на 12,2%, яйця - подорожчали на 33%.

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Хліб до червня 2021-го подорожчав на 0,2%, А до липня 2020 року - на 16%.

Молоко за рік здорожчало на 6,5%, масло - на 8,9%, м'ясо - на 11,1%, сир і сир - на 7,2%.

Безалкогольні напої в річному вимірі здорожчали на 2,9%.

Одяг порівняно з червнем 2021 - го подешевшав на 4,7%, з липнем 2020 року-на 4,2%. Взуття за рік подешевшало на 4,6%.

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У річному вимірі газ подорожчав на 164,5%, гаряча вода, опалення - на 13,9%, електроенергія - на 36,6%. Утримання та ремонт житла - на 9%, водопостачання - на 11%.

Медичні товари та обладнання, фармацевтична продукція порівняно з липнем 2020-го подорожчали на 5,6%, амбулаторні послуги - на 9,7%.

Паливо і масла в річному вимірі подорожчали на 33,8%, транспортні послуги - на 11,7%.

Залізничний пасажирський транспорт - на 9,4%, автодорожній пасажирський транспорт - на 12%.

Освіта до липня 2020 - го подорожчала на 14,6%, зв'язок -на 4,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках та в маленьких магазинах.