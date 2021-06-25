"С*икуни!": скандального блогера Коцабу "вмили" зеленкою в Івано-Франківську

Руслан Коцаба після нападу / скріншот

Проросійського блогера Руслана Коцабу облили зеленкою на пероні вокзалу Івано-Франківська.

Як пише Galinfo, Коцаба вийшов з вагону і невідомі відразу в нього почали кидати яйця та зеленку. У відповідь блогер висловлювався матюками в бік нападників.

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Про свою причетність до події заявили радикальні організації ВО "Тризуб" ім. Степана Бандери, "Карпатська Січ", бійці 4-ї РС ДУК "Правий Сектор" та "Фрайкор".

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Увага, на відео присутня ненормативна лексика

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків та очевидців з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Як повідомив Коцаба на своїй сторінці у Facebook, у нього пошкоджене око.

"Трохи для підняття настрою - зараз я, облитий зеленкою пацифіст та телеведучий, - як ходяча реклама "зеленої влади" напередодні 25-тої роковини Дня Конституції! Ех, гарант-гарант...", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У поліції зазначили, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Закликав ухилятися від мобілізації

Коцаба став відомий тим, що публічно заперечував війну на Донбасі, називавши її "громадянською", критикував українських військових та транслював кремлівську пропаганду в Україні. Він створив антимобілізаційний відеоролик і активно закликав ухилятися від мобілізації під час гострої фази війни на Донбасі.

Працівники Служби безпеки України в Івано-Франківську затримали його у лютому 2015 року. У травні 2016 року суд в Івано-Франківську засудив журналіста Руслана Коцабу до 3,5 років ув'язнення. Його звинуватили в перешкоджанні законним діям Збройних сил України в особливий період, проте суд виправдав Руслана Коцабу за статтею про державну зраду.

Зараз Коцаба працює на телеканалі "Перший Незалежний", який створили журналісти трьох закритих телеканалів Віктора Медведчука.