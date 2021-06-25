"С*ыкуны!": скандального блогера Коцабу "умыли" зеленкой в Ивано-Франковске

Руслан Коцаба после нападения / скриншот

Пророссийского блогера Руслана Коцабу облили зеленкой на перроне вокзала Ивано-Франковска.

Как пишет Galinfo, Коцаба вышел из вагона и неизвестные сразу в него начали бросать яйца и зеленку. В ответ блогер высказывался матерными словами в сторону нападавших.

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О своей причастности к событию заявили радикальные организации ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, "Карпатская Сечь", бойцы 4-й РС ДУК "Правый Сектор" и "Фрайкор".

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Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев с целью установления обстоятельств уголовного правонарушения.

Как сообщил Коцаба на своей странице в Facebook, у него поврежден глаз.

"Немного для поднятия настроения - сейчас я, облитый зеленкой пацифист и телеведущий, - как ходячая реклама "зеленой власти" накануне 25-й годовщины Дня Конституции! Эх, гарант-гарант...",- написал он на своей странице в Facebook.

В полиции отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Призвал уклоняться от мобилизации

Коцаба стал известен тем, что публично отрицал войну на Донбассе, называв ее "гражданской", критиковал украинских военных и транслировал кремлевскую пропаганду в Украине. Он создал антимобилизационный видеоролик и активно призывал уклоняться от мобилизации во время острой фазы войны на Донбассе.

Работники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковске задержали его в феврале 2015 года. В мае 2016 года суд в Ивано-Франковске приговорил журналиста Руслана Коцабу к 3,5 лет заключения. Его обвинили в препятствовании законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период, однако суд оправдал Руслана Коцабу по статье о государственной измене.

Сейчас Коцаба работает на телеканале "Первый Независимый", который создали журналисты трех закрытых телеканалов Виктора Медведчука.