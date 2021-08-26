Наймолодша учасниця: 10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету

10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету / скріншот

Українка Єлизавета Біденко у віці 10 років стала чемпіонкою світу з танців у категорії балет. Вона обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі, і була ще й наймолодшою учасницею змагань.

Танцями Ліза займається вже 6 років, а в залі проводить близько чотирьох годин. Тільки повернувшись зі змагань, вже знову на тренування, адже попереду нові випробування. Через два місяці почнуться змагання в Парижі, йдеться в сюжеті ТСН.

Тренер дівчинки не сумнівається в тому, що з Лізи виросте світова зірка балету. Вона по повній викладається на тренуваннях і ніколи не пропускає заняття. "Вона приходить на уроки і через кілька хвилин вона мокра, вона використовує той потенціал, який тільки може бути", – пишається тренер.

І на паркеті, і вдома в починаннях її підтримують батьки і колекціонують нагороди. При цьому мама юної танцівниці зізналася, що не рахувала всі нагороди, але "їх дуже багато і це не межа".

Заради результату дівчинка терпить виснажливі тренування, обмеження в їжі і відсутність вільного часу, але, попри це, Лізі подобається займатися балетом. Тато Лізи жартує, що вдома дочка навіть спить і їсть в шпагаті. І це не дивно, адже дівчинка мріє стати професійною балериною і хоче навчатися за кордоном.

А поки – 10-річна Єлизавета Біденко знову готується до змагань, які відбудуться вже через 2 місяці в Парижі.