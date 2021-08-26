Самая молодая участница: 10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету

10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету / Скриншот

Украинка Елизавета Биденко в возрасте 10 лет стала чемпионкой мира по танцам в категории балет. Она обошла танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши, и была еще и самой молодой участницей соревнований.

Танцами Лиза занимается уже 6 лет, а в зале проводит около четырех часов. Только вернувшись с соревнований, уже снова на тренировку, ведь впереди новые испытания. Через два месяца начнутся соревнования в Париже, говорится в сюжете ТСН.

Тренер девочки не сомневается в том, что из Лизы вырастет мировая звезда балета. Она по полной выкладывается на тренировках и никогда не пропускает занятия. "Она приходит на уроки и через несколько минут она мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть", – гордится тренер.

И на паркете, и дома в начинаниях ее поддерживают родители и коллекционируют награды. При этом мама юной танцовщицы призналась, что не считала все награды, но "их очень много и это не предел".

Ради результата девочка терпит изнурительные тренировки, ограничения в еде и отсутствие свободного времени, но, несмотря на это, Лизе нравится заниматься балетом. Папа Лизы шутит, что дома дочь даже спит и есть в шпагате. И это не удивительно, ведь девочка мечтает стать профессиональной балериной и хочет обучаться за границей.

А пока – 10-летняя Елизавета Биденко снова готовится к соревнованиям, которые состоятся уже через 2 месяца в Париже.