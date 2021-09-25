Найнижча мама України померла на Львівщині: мала зріст 96 см

Протягом року жінка боролася з онкологією / УНІАН

У Червонограді обірвалося життя 36-річної Марії Українець. Вона була найнижчою мамою України: 10 років тому при зрості 96 сантиметрів народила дочку Вероніку.

Протягом тривалого часу Марія боролася з онкологічним захворюванням. Найбільше жінка мріяла погуляти на весіллі дочки та дочекатися онуків, пише "Високий замок".

Десять років тому історія українець сколихнула не тільки нашу країну, а й весь світ - всупереч умовлянням місцевих медиків позбутися плоду, жінка-карлик при зрості 99 сантиметрів народила здорову дівчинку вагою 2 кг 850 г і зростом 49 см.

Марія була другою дитиною в сім'ї

Її брат Андрій народився 39 років тому з нормальною вагою - 3600, але був дуже маленького зросту - всього 42 см. Акушерка, як тільки взяла на руки дитину, сказала, що він буде карликом.

Рак знайшли минулого року

Спочатку кілька років тому загинув її чоловік - його побили на вулиці, а минулого року у Марії виявили онкологію. А все начебто почалося з того часу, як вона почала лікувати зуби.

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Раніше ми розповідали, що в Польщі в лікарні міста Вроцлав українка народила відразу чотирьох дітей. Як кажуть медики, випадки таких пологів відбуваються приблизно один раз на 10 тисяч пологів.

Також повідомлялося, що в Києві жінка народила хлопчика і двох дівчаток - Артема, Алісу та Олександру. Така подія здивувала медиків столичного пологового будинку, оскільки трьох дітей відразу в Києві народилося вперше за останнє десятиліття.