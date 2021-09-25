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Самая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 см

25 сентября 2021, 17:21
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На протяжении длительного времени Мария боролась с онкологическим заболеванием.

Мария Украинец
На протяжении года женщина боролась с онкологией / УНИАН

В Червонограде оборвалась жизнь 36-летней Марии Украинец. Она была самой низкой мамой Украины: 10 лет назад при росте 96 сантиметров родила дочь Веронику.

На протяжении длительного времени Мария боролась с онкологическим заболеванием. Больше всего женщина мечтала погулять на свадьбе дочери и дождаться внуков, пишет "Високий замок".

Десять лет назад история Украинец всколыхнула не только нашу страну, но и весь мир - вопреки уговорам местных медиков избавиться от плода, женщина-карлик при росте 99 сантиметров родила здоровую девочку весом 2 кг 850 г и ростом 49 см.

Мария была вторым ребенком в семье

Ее брат Андрей родился 39 лет назад с нормальным весом - 3600, но был очень маленького роста - всего 42 см. Акушерка, как только взяла на руки ребенка, сказала, что он будет карликом.

Рак нашли в прошлом году

Сначала несколько лет назад погиб ее муж - его избили на улице, а в прошлом году у Марии обнаружили онкологию. А все вроде началось с тех пор, как начала лечить зубы.

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Ранее мы рассказывали, что в Польше в больнице города Вроцлав украинка родила сразу четырех детей. Как говорят медики, случаи таких родов происходят примерно один раз на 10 тысяч родов. На свет украинка произвела четырех мальчиков массой от 1270 до 1550 граммов. Причем женщина вместе с мужем уже воспитывает 16-летнего сына.

Также сообщалось, что в Киеве женщина родила мальчика и двух девочек - Артема, Алису и Александру. Такое событие удивило медиков столичного роддома, поскольку троих детей сразу в Киеве родилось впервые за последнее десятилетие.

Автор: Сергей Кущ
viber
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