Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат

Дети родились здоровыми / УНИАН

В Киеве женщина родила мальчика и двух девочек. Радостное событие удивило медиков столичного роддома, так как трое детей сразу в Киеве родилось впервые за последние 10 лет. Более того, у новорожденных индивидуальный генетический код.

Артем, Алиса и Александра - так назвали малышей. Роженица Татьяна рассказала журналистам ТСН, что новость о тройне сначала ее удивила и даже испугала, но после родов все стало на место и пришло спокойствие.

Малыши появились на свет на 36 неделе беременности. Сейчас им 14 дней и они отправились домой.

"У нас за 10 лет это первая тройня, она уникальна. Сейчас чаще мы видим тройни, это преимущественно метод репродуктивной технологии, то есть они искусственные, а это естественная тройня", - рассказал директор Киевского городского родильного дома №3 Назарий Ботва.

Также медики отмечают, что это не близнецы, а отдельные дети. У каждого из них свой генетический аппарат.

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Некоторое время после рождения, младенцы были в отделении интенсивной терапии из-зи проблем с установкой дыхательных функций. Теперь все они уже дышат самостоятельно и даже прибавили в весе.

Напомним, жительница ЮАР родила 10 детей и установила новый мировой рекорд. 37-летняя сотрудница розничного магазина стала мамой семи мальчиков и трёх девочек. Малыши появились на свет на 29-ой неделе беременности с помощью кесарева сечения.

Вокруг этой истории плелись интриги и местные власти взяли ее под свой контроль. В итоге, детей никто не видел, а якобы многодетный отец позже заявил, что ничего об этом не знал. Позже автор статьи Пит Рампеди извинился перед редакцией за публикацию непроверенной истории, а МОЗ страны так и не нашло многодетную мать и ее детей. При этом, отмечается, что родители могут хотеть оставаться в тени из-за культурных и традиционных убеждений.