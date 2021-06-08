Жительница ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд

В ЮАР женщина родила 10 детей / Скриншот

Жительница ЮАР родила 10 детей и установила новый мировой рекорд.

Местный портал Independent Online сообщает, что 37-летняя сотрудница розничного магазина стала мамой семи мальчиков и трёх девочек. Малыши появились на свет на 29-ой неделе беременности с помощью кесарева сечения.

"Я счастлив", — прокомментировал местным журналистам это известие безработный отец детей.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле уже воспитывает двух шестилетних близнецов. Следующие несколько месяцев новорожденные проведут в инкубаторе, считает Дини Мавела, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато.

По словам Мавелы, обычно подобные беременности случаются при лечении от бесплодия. Однако Ситхоле утверждает, что зачатие произошло естественным путем и она не проходила лечение.

За месяц до родов женщина призналась, что не поверила, когда на УЗИ врачи обнаружили только шесть эмбрионов, а затем — еще два.

"Я была уверена, что будет двойня или тройня, но не более того. Я не поверила, даже когда увидела снимки. Я осознала, что это правда, только со временем. Я не могла спать ночами", — говорила Ситхоле.

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