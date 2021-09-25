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Думала, что семье уже не нужна: спустя 21 год скитаний мать пяти детей решила вернуться домой

25 сентября 2021, 09:23

Все эти годы женщина жила в Одессе — скиталась и просила милостыню. В прошлом году на нее обратили внимание волонтеры.

Спустя 21 год скитаний Татьяна Присяжная решила вернуться домой / скриншот из видео ТСН

Трогательная история о женщине, которую дети нашли спустя 21 год после исчезновения, получила продолжение. Татьяна Присяжна, которая была беспризорной долгие годы, решила вернуться домой. Когда одесские волонтеры начали помогать ей восстанавливать документы, выяснилось — у женщины есть жилье на Полтавщине и пятеро детей. И два десятилетия они искали мать.

О воссоединении семьи сообщает ТСН. Женщина попрощалась с соседками по комнате, в которой жила. Спустя более 20 лет скитаний она отправилась домой.

"Я возвращаюсь домой и этим все сказано", — рассказала в комментарии журналистам многодетная мать Татьяна Присяжна.

"Ну вот наконец-то пора домой. Какие эмоции — маму забираем домой", — добавила дочь женщины, Яна Присяжна.

Когда женщина ушла из дома, самой младшей ее дочери тогда было 16. Как все это время жили ее дети, они предпочитают не вспоминать. Говорят одно — было тяжело всем.

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"У нас мама знала все. Мама решала все вопросы, была опорой, надеждой, нашим поводырем", — говорит дочь Яна Присяжна.

"Я думала, что им не нужна, потому что меня не искали. Замкнулась в себе", — вспоминает причину своего ухода из семьи многодетная мать Татьяна Присяжна.

Но они искали, говорит Яна. Обращались в полицию, к журналистам и даже к экстрасенсам. По словам дочери женщины, она никогда не говорила, что мать умерла, потому что это неправда.

"Я говорила, что ее нет", — сказала Яна Присяжна.

Выяснилось, все эти годы женщина жила в Одессе — скиталась и просила милостыню. В прошлом году на нее обратили внимание волонтеры у фонтана железнодорожного вокзала – туда Татьяна пришла на бесплатные обеды для бездомных. Впоследствии женщину с улицы забрали в приют. Начали восстанавливать ей документы. На запрос в родное село ответила дочь. А вскоре — встретилась с матерью.

Спустя две недели и женщина, и дети приняли решение, что снова хотят жить вместе. Татьяна Присяжна поехала в Полтавскую область. Кроме 5 детей та ее ждут трое внуков и даже маленькая правнучка.

Ранее сообщалось, в Одессе случилась история, достойная стать сюжетом голливудского фильма. Дочь встретилась с мамой, которая 21 год считалась пропавшей без вести. Их воссоединение никого не оставило равнодушным.

viber
пропавшие без вести новости Одессы
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