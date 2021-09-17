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Одесситка нашла маму, которая 21 год считалась пропавшей без вести: трогательное видео встречи

17 сентября 2021, 19:20

Татьяна Присяжная попрошайничала в переходе, работая на ромов, но в один день ее избили, и она потеряла память.

Встреча дочери и мамы / Скриншот из видео

В Одессе на днях случилась история, достойная стать сюжетом голливудского фильма. Дочь встретилась с мамой, которая 21 год считалась пропавшей без вести. Их воссоединение никого не оставило равнодушным.

Шокирует, но более 20 лет Татьяна Присяжная провела на улице, попрошайничала, работала на ромов. Все из-за несчастного случая, который произошел в далеком 2000 году. Однажды ее избили и ограбили в переходе. Женщина потеряла память и не могла вспомнить, где ее дом, сообщает местное издание "УСИ".

Сама ушла из дома

На такой шаг ее подтолкнула семейная ссора. Один из пятерых детей Татьяны Васильевны получил тяжёлый ожог руки. Врачи настаивали на ампутации, но мать решила, что сможет сохранить руку сына любой ценой. Для этого женщина продала все, оставшись без копейки. Но руку сыну все-таки удалось спасти. Через некоторое время после этого произошел скандал, который заставил женщину уйти из дома.

"Он (сын, – Ред.) вел себя некорректно. И во мне эта боль накопилась, и я сказала – так я же ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я ушла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все", – вспомнила Татьяна Васильевна.

Нападение в переходе

Чтобы хоть как-то себя прокормить, женщина работала на ромов (одна из западных ветвей цыган, – Ред). Однажды женщина сбежала, но в переходе ее избили, а накопленные деньги отобрали. Из-за этого Татьяна потеряла память и уже не могла вернуться домой.

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Жила в приюте для бездомных

Последние годы Татьяна Васильевна находится в приюте для бездомных людей пожилого возраста. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить ее память. Оказалось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны Яна. Она была шокирована новостью о том, что мама жива. В считанные дни она собралась и приехала, чтобы забрать мать.

Дочь Яна уверяет, что все это время пыталась разыскать мать и не верила в ее смерть. Сразу же после исчезновения мамы дочь начала искать ее. Она носила заявления в полицию, писала в больницы и звонила в морги. Все было напрасно.

К счастью, эта история завершилась хэппи эндом. Встреча двух родных людей была чрезвычайно трогательной. Теперь Яна заберет маму домой, где предстоит важный и долгий разговор с сыном, а после – и с другими дочерьми. Женщина впервые сможет увидеть своих внуков, познакомиться с зятьями и больше никогда не расставаться.

Момент встречи Татьяны с дочкой: смотрите трогательное видео

Ранее мы рассказывали о не менее трогательной истории из Китая, где отец объехал всю страну в поисках сына и нашел его только через 24 года. На основе этой истории в 2015 году даже сняли фильм.

За это время китаец стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог семи родителям воссоединиться с похищенными детьми. Однако со своим сыном он встретился только в этом году, когда полиция смогла идентифицировать личность уже взрослого мужчины с помощью ДНК-теста. Позже нашли подозреваемых в преступлении. Их задержали.

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