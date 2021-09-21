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Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

21 сентября 2021, 15:43
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Радость от уникального события - рождения сразу четырех малышей - омрачается тем, что местные власти приняли решение о депортации в Украину отца семейства.

Украинка в Польше родила сразу четырех детей / Yavp.pl

В Польше в больнице города Вроцлав украинка родила сразу четырех детей. Об этом сообщает польский портал Yavp. Как говорят медики, случаи таких родов происходят примерно один раз на 10 тысяч родов.

На свет украинка произвела четырех мальчиков массой от 1270 до 1550 граммов. Причем женщина вместе с мужем уже воспитывает 16-летнего сына.

По словам медиков, новорожденные и их мать чувствуют себя хорошо. Они пробудут в больнице несколько недель под наблюдением специалистов ‒ пока младенцы не наберут вес.

Сообщается, что семья из Кропивницкого приехала во Вроцлав шесть лет назад. Поселились они во Вроцлаве, нашли работу, сняли жилье и начали работать. Позже они заключили в Польше официальный брак.

Но у молодых родителей возникли большие проблемы, поскольку на фирму, где работает муж, пришли с проверкой пограничники и обнаружили, что он трудится без необходимого разрешения. Мужчину оштрафовали на 3 тысячи злотых (около 20,3 тысячи гривен) и обязали выехать из Польши.

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Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Но юристы говорят, что решение о депортации вынесено в рамках закона. Женщина не может остаться одна без мужа со старшим сыном и четырьмя новорожденными. А муж должен иметь разрешение на работу и доказать, что способен финансово обеспечивать семью.

Сейчас на ситуацию обратила внимание уполномоченное президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Она через Facebook обратилась к руководству Нижнесилезского воеводства (чтобы тот заинтересовался делом).

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Напомним, ранее в Киеве женщина родила мальчика и двух девочек - Артема, Алису и Александру. Такое событие удивило медиков столичного роддома, поскольку троих детей сразу в Киеве родилось впервые за последнее десятилетие.

Более того, у новорожденных индивидуальный генетический код.

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