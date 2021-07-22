Збитий Боїнг і перекрита вода в Крим: РФ подала на Україну в Європейський суд

Росія подала на Україну до Європейського суду / Reuters

Російська влада подала офіційну міждержавну скаргу в Європейський суд з прав людини проти влади України. Про це йдеться в пресрелізі Генпрокуратури РФ, яке отримало в розпорядження російський портал РБК.

Росіяни висувають до України безліч серйозних претензій - нібито офіційний Київ допустив збиття лайнера Boeing MH-17 влітку 2014 року в небі над Донбасом, блокування Північно-Кримського каналу, і нібито дискримінує російськомовне населення і бізнес.

Зазначається, що це перша в історії Росії Міждержавна заява, яку подала влада РФ до ЄСПЛ. Зокрема, в докорах росіян йдеться про нібито відповідальність Києва за загибель людей під час подій 2014 року, мовляв "утиски" прав російськомовного населення і "переслідування" журналістів, "дискримінація" російського бізнесу і блокування води в Крим.

Такі дії РФ вже прокоментував тамтешній сенатор Костянтин Косачов - але в суворій відповідності з російською пропагандою.

"Сам факт російської скарги до ЄСПЛ приведе в себе керівництво України та її європейських покровителів", - сказав він.

Реклама

читайте такожТрагедія рейсу МН17: ЄСПЛ виніс рішення про екстрадицію "ключового свідка"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в травні 2021 року Нідерланди передали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) всі дані у справі МН17 - щоб підтримати скарги родичів тих, хто загинув в авіакатастрофі. І подали позовну заяву проти Росії.

Раніше, в січні 2021 року, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення з приводу порушення прав людини в захопленому Росією Криму - за позовами України проти Російської Федерації. Як повідомив заступник міністра юстиції України та Уповноважений з питань ЄСПЛ у відомстві Іван Ліщина, справу прийняли до розгляду.