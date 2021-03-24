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СБУ пов'язала колишнього нардепа Семенченко та "агента НАБУ"

24 березня 2021, 21:42
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За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

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СБУ затримала Семенченка

СБУ затримала колишнього нардепа від Самопомочі Семена Семенченка, а також його подільника "агента НАБУ" Євгена Шевченка за підозрою у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії "(стаття 260 Кримінального кодексу), пише пресслужба.

За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Зазначається, що діяльність "приватної військової компанії" була спрямована проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

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Членів "ПВК" готували на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області - там проходили бойові витівки, тренування поводження зі зброєю, навички військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася в центрах підготовки за кордоном, а контролювали цю організацію 15 осіб.

Також є підтвердження участі фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Також були пропозиції поставляти зброю до цих країн.

Вранці Євген Шевченко повідомив у Facebook, що у нього вдома СБУ проводила обшуки - "шукала Російські контрабандні товари військового призначення", але нічого не знайшла.

  • Раніше головред писав про те, що Шевченківський районний суд міста Києва заарештував майно та акції компанії Мотор Січ. Підприємство передано в управління державі.
  • Триває досудове розслідування відносно компанії за двома напрямками-підривна діяльність на користь Росії і порушення законодавства під час первинної приватизації підприємства з подальшою незаконною концентрацією акцій, повідомляє пресслужба СБУ.

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