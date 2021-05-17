Семенченко опинився в реанімації перед судом у гучній справі

Екснардепа Семенченка конвоювали на засідання суду прямо з реанімації.
Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні воєнізованого збройного формування, в ніч на понеділок, 17 травня, був екстрено відправлений в кардіореанімацію.
Як повідомляє дружина Семенченко Наталія Музика в Facebook, через термінову госпіталізацію екснардепа, судове засідання у його справі, призначене на 14:00, не перенесено.
Вона додала, що про стан чоловіка їй нічого поки невідомо, проте до нього вже допустили адвоката.
"Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю", – написала вона.
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Через деякий час вона написала, що Семенченко з реанімації конвоюють в кареті швидкої в зал суду.
Варто відзначити, що практично відразу після взяття під варту у Семенченка почалися проблеми з серцем і він був госпіталізований з діагнозом "миготлива аритмія". Через кілька днів лікування його відправили назад в СІЗО.
Справа Семенченка - про що раніше повідомляв Главред:
- 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Шевченко вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.
- Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.