Семенченко опинився в реанімації перед судом у гучній справі

Семен Семенченко опинився в реанімації / Главред

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні воєнізованого збройного формування, в ніч на понеділок, 17 травня, був екстрено відправлений в кардіореанімацію.

Як повідомляє дружина Семенченко Наталія Музика в Facebook, через термінову госпіталізацію екснардепа, судове засідання у його справі, призначене на 14:00, не перенесено.

Вона додала, що про стан чоловіка їй нічого поки невідомо, проте до нього вже допустили адвоката.

"Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю", – написала вона.

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Через деякий час вона написала, що Семенченко з реанімації конвоюють в кареті швидкої в зал суду.

Варто відзначити, що практично відразу після взяття під варту у Семенченка почалися проблеми з серцем і він був госпіталізований з діагнозом "миготлива аритмія". Через кілька днів лікування його відправили назад в СІЗО.

Справа Семенченка - про що раніше повідомляв Главред: