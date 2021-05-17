Семенченко очутился в реанимации перед судом по громкому делу

Семенченко конвоировали на заседание суда прямо из реанимации.
Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого обвиняют в создании военизированного вооруженного формирования, в ночь на понедельник, 17 мая, был экстренно отправлен в кардиореанимацию.
Как сообщает жена Семенченко Наталья Музыка в Facebook, из-за срочной госпитализации экс-нардепа, судебное заседание по его делу, назначенное на 14:00, не перенесено.
Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.
"Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю", – написала она.
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Через некоторое время она написала, что Семенченко из реанимации конвоируют в карете скорой в зал суда.
Стоит отметить, что практически сразу после заключения под стражу у Семенченко начались проблемы с сердцем и он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия". Спустя несколько дней лечения его отправили обратно в СИЗО.
Дело Семенченко - о чем ранее сообщал Главред:
- 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Евгения Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.
- Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.