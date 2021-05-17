Семенченко очутился в реанимации перед судом по громкому делу

Семен Семенченко оказался в реанимации / Главред

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого обвиняют в создании военизированного вооруженного формирования, в ночь на понедельник, 17 мая, был экстренно отправлен в кардиореанимацию.

Как сообщает жена Семенченко Наталья Музыка в Facebook, из-за срочной госпитализации экс-нардепа, судебное заседание по его делу, назначенное на 14:00, не перенесено.

Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.

"Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю", – написала она.

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Через некоторое время она написала, что Семенченко из реанимации конвоируют в карете скорой в зал суда.

Стоит отметить, что практически сразу после заключения под стражу у Семенченко начались проблемы с сердцем и он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия". Спустя несколько дней лечения его отправили обратно в СИЗО.

Дело Семенченко - о чем ранее сообщал Главред: