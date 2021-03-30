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"Агент НАБУ" по делу Семенченко оказался на свободе

30 марта 2021, 21:42
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По решению суда, чтобы выйти на свободу, Шевченко должен был внести залог в 5 млн грн.

Евгений Шевченко
Евгений Шевченко вышел на свободу / Facebook

Информатор НАБУ Евгения Шевченко, которого подозревают в создании частной военной компании во главе с экс-командиром батальона, бывшим нардепом Семеном Семенченко, вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники, утром, 30 марта, за Шевченко внесли залог.

"Шевченко обязали носить электронный браслет, и ограничили в перемещении по Киеву. Фактически залог внесла супруга Шевченко, собрать 300 тысяч грн помогли друзья", - говорится в сообщении.

По данным источников, у Службы безопасности Украины нет претензий к Шевченко по теме ЧВК экс-депутата Семена Семенченко, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.

Позднее сам Шевченко рассказал подробности на своей странице в Facebook.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и своим сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить тех своих друзей, которые не отвернулись в тяжелое время, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен. Завтра утром у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО", - отметил он.

Отметим, Печерский районный суд Киева 26 февраля избрал меру пресечения Евгению Шевченко.

Согласно решению суда, он должен находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Как ранее сообщал Главред:

  • Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
  • Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
  • По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Семен Семенченко НАБУ
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