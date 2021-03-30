"Агент НАБУ" по делу Семенченко оказался на свободе

Евгений Шевченко вышел на свободу / Facebook

Информатор НАБУ Евгения Шевченко, которого подозревают в создании частной военной компании во главе с экс-командиром батальона, бывшим нардепом Семеном Семенченко, вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники, утром, 30 марта, за Шевченко внесли залог.

"Шевченко обязали носить электронный браслет, и ограничили в перемещении по Киеву. Фактически залог внесла супруга Шевченко, собрать 300 тысяч грн помогли друзья", - говорится в сообщении.

По данным источников, у Службы безопасности Украины нет претензий к Шевченко по теме ЧВК экс-депутата Семена Семенченко, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.

Позднее сам Шевченко рассказал подробности на своей странице в Facebook.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и своим сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить тех своих друзей, которые не отвернулись в тяжелое время, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен. Завтра утром у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО", - отметил он.

Отметим, Печерский районный суд Киева 26 февраля избрал меру пресечения Евгению Шевченко.

Согласно решению суда, он должен находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

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